Психиатр Свечникова перечислила самые подверженные депрессии категории людей

«Социальный фактор — это то, что происходит с нами прямо сейчас: насколько мы сейчас находимся в благополучной обстановке, может быть, именно сейчас конкретный человек переживает травматичный опыт, насилие или что-то иное, и после этого у него может развиваться депрессивное расстройство», — отметила Свечникова.