Психиатр Свечникова перечислила самые подверженные депрессии категории людей

Каждый человек может начать страдать от депрессии, однако некоторые категории людей находятся в особой зоне риска, заявила психотерапевт Психиатрической клинической больницы №4 имени Ганнушкина Департамента здравоохранения Москвы Полина Свечникова.
Факторами развития депрессии являются психологические проблемы, вызванные какими-либо душевными травмами. В первую очередь речь идет о потере родителей или других близких людей, передает Lenta.ru.
«Социальный фактор — это то, что происходит с нами прямо сейчас: насколько мы сейчас находимся в благополучной обстановке, может быть, именно сейчас конкретный человек переживает травматичный опыт, насилие или что-то иное, и после этого у него может развиваться депрессивное расстройство», — отметила Свечникова.
Перфекционизм, пренебрежение здоровым образом жизни, появление хронических заболеваний также являются факторами развития депрессии. Психолог Наталья Панфилова накануне объяснила, как отличать депрессию от тревожности, передает телеканал «360».
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