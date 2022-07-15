Психиатр прокомментировал подозрительные забавы Киркорова

«Какой он смысл вкладывал — психологический или сексуальный — утверждать не можем. Если человек так себя ведет, то, конечно, вопросы к нему. У кого-то это сексуальный запрос, у кого-то — запрос на унижение человека. Психопатологией это точно не является, он не больной. Но запросы-то специфические. С этим надо разбираться», — цитирует психолога портал BLITZ+.