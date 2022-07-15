Психиатр прокомментировал подозрительные забавы Киркорова

Журналист Шахназаров рассказал, что был случай, когда Филипп Киркоров заставлял Ани Лорак и Анастасию Стоцкую одеваться прислугой. Такое поведение эстрадного исполнителя вызвало вопросы у психиатра Андрея Зберовского.
Известный психиатр отметил, что если поп-король действительно издевался над своими звездными подругами, то это говорит о психических проблемах у Филиппа. Зберовский подчеркнул, что у народного артиста России должен быть мотив для подобного поведения, потому что такое поведение не может быть ради забавы.
«Какой он смысл вкладывал — психологический или сексуальный — утверждать не можем. Если человек так себя ведет, то, конечно, вопросы к нему. У кого-то это сексуальный запрос, у кого-то — запрос на унижение человека. Психопатологией это точно не является, он не больной. Но запросы-то специфические. С этим надо разбираться», — цитирует психолога портал BLITZ+.
Ранее заслуженная артистка Мария Шукшина опубликовала в своем Telegram-канале пост, где назвала Киркорова «памятником современной псевдокультуры России, отрыжкой общества перьев и страз, реквиемом уходящего “элитарного сообщества”».