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Психиатр-нарколог Ковтун предупредил о последствиях распития алкоголя в жаркую погоду

Психиатр-нарколог Ковтун предупредил о последствиях распития алкоголя в жаркую погоду
pxhere.com

Употребление алкоголя в жару может негативно отразиться на здоровье человека. Такое мнение выразил психиатр-нарколог Александр Ковтун.

Специалист указал на распитие холодного пива в летний сезон некоторыми гражданами. По его словам, этот напиток не помогает утолить жажду на длительный срок, а сам алкоголь и вовсе обладает обезвоживающим эффектом.

«Мочевыделительная система сработает быстрее, и дефицит воды останется. Поэтому если употреблять пиво в жару, то воду тоже нужно пить», — приводит слова Ковтуна Общественная Служба Новостей.

Нарколог подчеркнул, что в жару человек быстрее пьянеет. На этом фоне возрастает риск обмороков при употреблении спиртного.

александр ковтун влияние алкоголя жаркая погода психиатр-нарколог
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RusNewsToday24
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