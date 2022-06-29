Психиатр-нарколог Ковтун предупредил о последствиях распития алкоголя в жаркую погоду

Употребление алкоголя в жару может негативно отразиться на здоровье человека. Такое мнение выразил психиатр-нарколог Александр Ковтун.
Специалист указал на распитие холодного пива в летний сезон некоторыми гражданами. По его словам, этот напиток не помогает утолить жажду на длительный срок, а сам алкоголь и вовсе обладает обезвоживающим эффектом.
«Мочевыделительная система сработает быстрее, и дефицит воды останется. Поэтому если употреблять пиво в жару, то воду тоже нужно пить», — приводит слова Ковтуна Общественная Служба Новостей.
Нарколог подчеркнул, что в жару человек быстрее пьянеет. На этом фоне возрастает риск обмороков при употреблении спиртного.