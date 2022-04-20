Психиатр Костюк предупредил о риске появления бессонницы после COVID-19

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Одним из последствий перенесенной коронавирусной инфекции может быть появление бессонницы. Об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.
По словам специалиста, бессонница является одним из проявлений тревожно-депрессивных расстройств, связанных с COVID-19.
«И это тоже далеко не безобидное явление», — уточнил Костюк в интервью РИА Новости.
Тем, кто мучается бессонницей, можно справиться с проблемой и без приема специальных лекарств. Для этого необходимо проводить больше времени на свежем воздухе. Также помочь наладить сон могу успокаивающие чаи.
Однако существуют и вредные способы, которые люди используют для засыпания. Например, к ним относится алкоголь. Однако такой ночной отдых принесет на утро лишь разбитость и вялость, сообщает «Ридус».