Псаки: визит Байдена на Украину пока не запланирован

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Президент США Джо Байден желает посетить Украину, но пока в его графике такого визита не значится. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Чиновникам администрации США регулярно задают вопрос о планах главы государства посетить Украину. Интерес к этой теме подогрел визит супруги президента Джил Байден в Ужгород и ее встреча с женой украинского президента Владимира Зеленского Еленой.
«Поездка в настоящее время не планируется, но он бы очень хотел съездить на Украину», – сообщила Псаки на брифинге.
Ранее Байден заявил, что наблюдаемый в настоящее время кризис на Украине является поворотным моментом в истории. По его словам, происходящее является «первой реальной битвой» между демократическим и автократическим режимами в современных условиях.