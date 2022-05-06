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    Псаки пошутила об отдыхе после увольнения из Белого дома

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Псаки пошутила об отдыхе после увольнения из Белого дома

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    globallookpress.com / Yuri Gripas/Keystone Press Agency

    Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пошутила, что после ухода с должности будет спать, читать книги и смотреть сериалы.

    Псаки на брифинге отметила, что ей нечего объявить о своих планах. В ответ на вопросы журналистов она отшутилась.

    «Спать, читать книги, если есть что-то посмотреть на Netflix или Hulu, я открыта к рекомендациям», — сказала она.

    Таким образом Псаки не подтвердила и не опровергла слухи о том, что она переходит работать на телевидение. Пресс-секретарь покинет должность 13 мая.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что из Белого дома начался отток высокопоставленных чиновников. Об этом информирует Argrumenti.ru.

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