Псаки пошутила об отдыхе после увольнения из Белого дома

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пошутила, что после ухода с должности будет спать, читать книги и смотреть сериалы.
Псаки на брифинге отметила, что ей нечего объявить о своих планах. В ответ на вопросы журналистов она отшутилась.
«Спать, читать книги, если есть что-то посмотреть на Netflix или Hulu, я открыта к рекомендациям», — сказала она.
Таким образом Псаки не подтвердила и не опровергла слухи о том, что она переходит работать на телевидение. Пресс-секретарь покинет должность 13 мая.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что из Белого дома начался отток высокопоставленных чиновников. Об этом информирует Argrumenti.ru.
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