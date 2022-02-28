Псаки обвинила высылаемых из США дипломатов в «шпионаже»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки дала свой комментарий о высылке 12 российских дипломатов при ООН. По ее мнению, они «собирали разведданные».

Информацию о высылке российских дипломатов из Нью-Йорка подтвердил посол Анатолий Антонов и постпред РФ при ООН Василий Небензя. Данный шаг они расценили как вражеский выпад.

«Во-первых, я бы сказала, что сегодняшние действия готовились в течение нескольких месяцев. США проинформировали ООН и российское постпредство при ООН о начале нами процедуры высылки 12 сотрудников разведки из российского постпредства, которые злоупотребляли возможностью жить в США, занимаясь деятельностью, связанной со шпионажем, что негативно сказывалось на нашей безопасности», — заверила Псаки.

Страны Запада все чаще делают выпады в сторону России на фоне проведения военной спецоперации в Донбассе. Целью Москвы является защита мирных граждан от киевского режима и демилитаризация Украины.

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