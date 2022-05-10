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    Прямая трансляция парада Победы собрала у экранов в метро Москвы более 260 тысяч человек

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Прямая трансляция парада Победы собрала у экранов в метро Москвы более 260 тысяч человек

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    Агентство «Москва» / Сергей Киселев

    Более 260 тыс. человек смогли посмотреть парад Победы на Красной площади в прямом эфире на экранах в столичном метро. Об этом сообщили в пресс-службе городского дептранса.

    Трансляция подготовки и проведения парада состоялась в режиме онлайн. Пассажиры метрополитена могли наблюдать за мероприятием с 9 до 11 часов утра.

    «Мы традиционно организуем трансляции важных для жителей Москвы событий на 18,5 тысячи экранах, расположенных в вагонах поездов. В мае таким мероприятием оказывается грандиозный по своим масштабам парад Победы», — говорится в сообщении.

    После завершения парада на экранах также транслировали фильм «Офицеры» и шествие «Бессмертного полка». Кроме того, в 22:00 в городской подземке можно будет увидеть в прямом эфире праздничный салют.

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