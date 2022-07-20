Прямая дорога на Артемовск: войска ЛДНР нанесли мощный удар по ВСУ в районе Светлодарской ТЭС

В районе Светлодарской ТЭС продолжаются активные боевые действия, сообщает корреспондент «Народных Новостей».
Несмотря на все попытки сопротивления украинской армии, объединенные силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке ВС РФ продолжают активное продвижение вперед.
Получив координаты скопления живой силы и техники противника, военнослужащие 1-й гаубичной артиллерийской батареи Народной милиции ЛНР наносят удары по выявленным целям с применением 152-мм орудий Д-20.
Корректировка огня ведется с помощью беспилотника, оператор которого фиксирует поражение заданных целей и передает координаты для последующих артиллерийских ударов.
После освобождения этого района перед защитниками Донбасса откроется прямая дорога на Артемовск, отмечает военкор.
Ранее специальный корреспондент «Народных Новостей» сообщил, что освобожденный на севере ДНР город Красный Лиман продолжает подвергаться обстрелам со стороны отступивших в Славянск украинских войск.