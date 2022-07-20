Ранее специальный корреспондент «Народных Новостей» сообщил, что освобожденный на севере ДНР город Красный Лиман продолжает подвергаться обстрелам со стороны отступивших в Славянск украинских войск.

После освобождения этого района перед защитниками Донбасса откроется прямая дорога на Артемовск, отмечает военкор.

Корректировка огня ведется с помощью беспилотника, оператор которого фиксирует поражение заданных целей и передает координаты для последующих артиллерийских ударов.

Получив координаты скопления живой силы и техники противника, военнослужащие 1-й гаубичной артиллерийской батареи Народной милиции ЛНР наносят удары по выявленным целям с применением 152-мм орудий Д-20.

Несмотря на все попытки сопротивления украинской армии, объединенные силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке ВС РФ продолжают активное продвижение вперед.