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Проживающая в России украинка Таисия Повалий рассказала, как борется со стрессом

Проживающая в России украинка Таисия Повалий рассказала, как борется со стрессом
Global Look Press | Komsomolskaya Pravda

Певица Таисия Повалий рассказала, какие приемы использует в борьбе с плохим настроением. Украинская артистка сегодня вместе с мужем живет в Москве, но редко появляется в медиапространстве.

Повалий живет в квартире на 13 этаже. Когда ее одолевает хандра, исполнительница выходит на балкон и смотрит на небо над Москвой.

«И я, когда у меня плохое настроение, просто любуюсь небом и новостройками, которые у меня видны прямо из окна. Посмотрю на небо, и легче становится», — призналась артистка в беседе с журналистами издания «МК».

Также исполнительница добавила, что от стресса ее спасает творчество. Таисия Повалий недавно представила новую композицию и приняла участие в телешоу с сыном Денисом.

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RusNewsToday24
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