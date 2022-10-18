Проживающая в России украинка Таисия Повалий рассказала, как борется со стрессом

Певица Таисия Повалий рассказала, какие приемы использует в борьбе с плохим настроением. Украинская артистка сегодня вместе с мужем живет в Москве, но редко появляется в медиапространстве.
Повалий живет в квартире на 13 этаже. Когда ее одолевает хандра, исполнительница выходит на балкон и смотрит на небо над Москвой.
«И я, когда у меня плохое настроение, просто любуюсь небом и новостройками, которые у меня видны прямо из окна. Посмотрю на небо, и легче становится», — призналась артистка в беседе с журналистами издания «МК».
Также исполнительница добавила, что от стресса ее спасает творчество. Таисия Повалий недавно представила новую композицию и приняла участие в телешоу с сыном Денисом.