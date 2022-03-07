Прояснилась неожиданная задумка российской армии на Украине

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Готовится еще одна группировка российских войск в районе Бреста, на которую украинское командование не может не обращать внимание. Уже сейчас ВСУ начали переброску подразделений в Ровно и Луцк. На это обратил внимание украинский эксперт Юрий Подоляка.

Основная задумка российского командования заключается в растягивании украинских войск. Сегодня ВСУ вынуждены обороняться очень широким фронтом. Сюда можно включить еще и побережье Одесской области, которое защищает 25-я бригада, а это, на минуточку, 200 км.

Причем российский десант может высадиться где угодно. Он выбирает и место, и время начала морской операции. А вот украинские войска должны ждать его в любое время и в любом месте сразу – полагает эксперт.

Он указал, что в настоящий момент в конфликте участвуют около 200 тысяч человек с каждой из сторон. При этом протяженность фронта составляет порядка 3000 км. И здесь выигрывает тот, на чьей стороне инициатива. А ее в данном случае имеет именно российская сторона – более мобильная и более технически оснащенная.

Это позволяет ВС РФ наносить удары по ВСУ там, где она хочет и когда она хочет. Украина, очевидно, не может оборонять сразу всю территорию, и именно по этой причине продвижение российской армии такое стремительное – считает Подоляка.

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