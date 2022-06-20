Провозглашенный ООН Всемирный день беженцев отмечают 20 июня

День беженцев отмечается во всем мире 20 июня. Генассамблея ООН приняла специальную резолюцию 22 года назад, чтобы выразить солидарность с Африкой. На этом континенте находится большое количество вынужденных переселенцев.
На сегодняшний день в мире насчитывается около 22,5 млн беженцев и 25 млн внутренне перемещенных лиц. Женщины и дети составляют 80% от всех вынужденных переселенцев.
Семьи украинских беженцев ранее пожаловались на обман со стороны властей Великобритании. Они приехали в страну по визам, предполагающим предоставление жилья, но оказались на улице, передает телеканал «360» со ссылкой на The Guardian.
Ожидания от Европы и реальность у приезжих с Украины не сошлись. Ошибку переселенцев объяснил политолог Игорь Пшеничников, сообщает «Царьград».