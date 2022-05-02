Провал санкционного блицкрига: Россия может заставить США договориться на своих условиях

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Запад не смог осуществить сценарий блицкрига против России с помощью санкций, а сейчас у стран разрушается план воздействия на РФ через накачку Украины оружием. Таким мнением в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» поделился политолог Дмитрий Евстафьев.
По словам политолога, в настоящее время складывается ситуация, когда США вынуждены все больше втягиваться в конфликт на Украине. Сейчас Вашингтону приходится держать большую штабную группу на Украине. Евстафьев подчеркнул, что Россия в скором времени найдет слабые места США и надавит на них.
«И еще нам нужно найти эффективные точки уязвимости у американцев, чтобы на них надавить. Это заставить американскую элиту убедиться в том, что с нами надо договариваться. При этом договариваться на наших условиях», – заключил политолог.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.