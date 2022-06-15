«Провал и катастрофа»: Польша опасается неудачи ЕС и НАТО после поражения Украины

Премьер министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что сдача Украиной всех позиций в текущей ситуации будет означать полный провал как для Евросоюза, так и для НАТО.
Моравецкий выступил по итогам встречи глав семи стран НАТО в Гааге и задался вопросом, останется в ли доверие к Западу в случае, если Украина проиграет и сумеет ли мировой бизнес вернуться к привычным способам вести дела.
«Такой сценарий будет означать полный провал и катастрофу для ЕС, наших ценностей, НАТО!» — заявил Моравецкий.
По его мнению, ситуацию можно исправить только наращиванием поставок вооружения Украине. Моравецкий призвал страны ЕС и НАТО поставлять как можно больше летального оружие Киеву, подчеркнув, что Запад «не делает достаточно много» для защиты Украины.
«Я призываю вас, прошу, чтобы вы сделали больше в области поставок оружия, артиллерии Украине. Они нуждаются в этом, чтобы защищать свою страну, свою территориальную целостность», — заявил Моравецкий и напомнил о важности поддержки Украины на ее пути в ЕС.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.