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«Провал и катастрофа»: Польша опасается неудачи ЕС и НАТО после поражения Украины

«Провал и катастрофа»: Польша опасается неудачи ЕС и НАТО после поражения Украины
Thomas Trutschel, via www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что сдача Украиной всех позиций в текущей ситуации будет означать полный провал как для Евросоюза, так и для НАТО.

Моравецкий выступил по итогам встречи глав семи стран НАТО в Гааге и задался вопросом, останется в ли доверие к Западу в случае, если Украина проиграет и сумеет ли мировой бизнес вернуться к привычным способам вести дела.

«Такой сценарий будет означать полный провал и катастрофу для ЕС, наших ценностей, НАТО!» — заявил Моравецкий.

globallookpress/IMAGO
globallookpress/IMAGO

По его мнению, ситуацию можно исправить только наращиванием поставок вооружения Украине. Моравецкий призвал страны ЕС и НАТО поставлять как можно больше летального оружие Киеву, подчеркнув, что Запад «не делает достаточно много» для защиты Украины.

«Я призываю вас, прошу, чтобы вы сделали больше в области поставок оружия, артиллерии Украине. Они нуждаются в этом, чтобы защищать свою страну, свою территориальную целостность», — заявил Моравецкий и напомнил о важности поддержки Украины на ее пути в ЕС.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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