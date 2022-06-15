«Провал и катастрофа»: Польша опасается неудачи ЕС и НАТО после поражения Украины

«Я призываю вас, прошу, чтобы вы сделали больше в области поставок оружия, артиллерии Украине. Они нуждаются в этом, чтобы защищать свою страну, свою территориальную целостность», — заявил Моравецкий и напомнил о важности поддержки Украины на ее пути в ЕС.