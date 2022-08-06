процессоры Ryzen 7000 можно будет купить уже с 15 сентября

Компания MSI подтвердила недавние слухи о том, что процессоры AMD Ryzen 7000 выйдут уже 15 сентября.

Это дата именно старта продаж — представить новинки могут раньше. Собственно, те же недавние слухи говорили об анонсе 29 августа. Судя по всему, представит AMD лишь несколько моделей от Ryzen 5 7600X до Ryzen 9 7950X. Если точнее, большая часть информации говорит о выходе этих двух CPU и ещё Ryzen 7 7700X и Ryzen 9 7900X, хотя недавно была утечка и по Ryzen 7 7800X.

15 сентября в продажу поступят не только процессоры, но и системные платы с сокетом AM5 для новых CPU. Как минимум это касается старших моделей на чипсетах X670 и X670E, хотя ожидается ещё и B650.

Процессоры Ryzen 7000 перейдут на техпроцесс 5 нм, новый сокет и новую архитектуру Zen 4. Кроме того, по имеющимся данным, все настольные процессоры получат iGPU на архитектуре RDNA 2.