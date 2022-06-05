Процессоры Intel Core поколений Meteor Lake и Arrow Lake получат новый сокет

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В ближайшие месяцы Intel запустит процессоры Core 13-го поколения Raptor Lake, но уже ходят слухи о 14-м (Meteor Lake) и 15-м (Arrow Lake) поколениях чипов. И вот они получат, кроме прочего, новый сокет LGA 2551. Компания, предположительно, запустит 14-е поколение в 2023 году, а 15-е — в 2024-м.





Среди изменений — новое процессорное гнездо, что типично для Intel. Компания меняет физическую конфигурацию сокета каждые два поколения, что соответствует её стратегии «тик-так». Новому совету приписывают 2551 контакт, это сделает гнездо самым крупным для настольных ПК. В AMD AM5 (LGA 1718) всего 1718 контактов.





Что касается самих процессоров, то поколение Meteor Lake будут создаваться на основе техпроцесса Intel 4 и помощью фотолитографии в глубоком ультрафиолете (EUV). Им приписывают на 20-процентное улучшение отношения производительности к потребляемой мощности и новую архитектуру. Там ожидаются мощные P-ядра Redwood Cove и эффективные E-ядра Crestmont. Также ожидается теплопакет от 5 до 125 Вт в зависимости от модели используемых ядер.





Как утверждает исполнительный вице-президент Intel Раджа Кодури, процессоры Meteor Lake будут использовать графический процессор с архитектурой Xe-HPG, что позволит повысить производительность при том же уровне потребления и нагрева, что и в нынешних GPU. В них обещана поддержка DirectX 12 Ultimate и XeSS. На данный момент такая поддержка есть только у видеокарт Alchemist. Эти процессоры ожидаются в начале 2023 года.

После этого выйдет линейка Arrow Lake. В ней будут уже модернизированные ядра Redwood Cove и Crestmont под названиями Lion Cove и Skymont соответственно. Они будут производиться по техпроцессу Intel 20A, что даст 15-процентное улучшение производительности на ватт. Ожидается, что старшие модели получат конфигурацию ядер 8/32 и потоков 40/48. Данных о графике нет, но, скорее всего, она будет ещё мощнее.