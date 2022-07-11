Процессоры Intel Core i5-1235U и i7-1255U, до 40 ГБ ОЗУ и предустановленная Ubuntu 22.04 LTS. Стартовали продажи ноутбука System76 Lemur Pro для разработчиков ПО

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Ассортимент компьютеров компании System76 пополнился ноутбуком Lemur Pro. Это компактная 14-дюймовая модель, которая комплектуется только ОС Linux (это может быть как Ubuntu 22.04 LTS, так и Pop!_OS). Устройство ориентировано в первую очередь на разработчиков ПО.





Даже без учета ОС System76 Lemur Pro – довольно примечательная модель. Взять, к примеру, емкость аккумуляторной батареи – она составляет 73 Вт·ч. Для ноутбука с 14-дюймовым экраном и массой всего 1,15 кг – это немало. Так что автономность должна быть очень приличной.





Экран, к слову, характеризуется стандартным разрешением – 1920 х 1080 пикселей. В ноутбук поддерживает установку до 40 ГБ оперативной памяти и два быстрых SSD M.2 объемом 1 ТБ каждый. Процессоры на выбор – Core i5-1235U и i7-1255U. В базовой версии за 1150 долларов – Core i5, 8 ГБ ОЗУ и SSD объемом 240 ГБ.





В конфигурации System76 Lemur Pro – адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, стереодинамики, порт USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, а также два порта USB 3.2 Type-A. Габариты ноутбука – 322 x 217 x 16,5 мм.