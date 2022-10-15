Процессор для дешёвых тонких и лёгких ноутбуков впервые протестирован. Ryzen 3 7320U оказался быстрее процессора консоли Steam Deck

Процессор Ryzen 3 7320U линейки Mendocino засветился в базе Geekbench, и стало понятно, что при схожести с платформой, которая служит сердцем приставки Steam Deck, Ryzen 3 7320U ощутимо быстрее, хотя и с оговоркой.





В Geekbench новый APU набрал 1043 и 3909 баллов в однопоточном и многопоточном режимах соответственно. Это примерно на 20% быстрее процессора Aerith, лежащего в основе Steam Deck. Правда, преимущество в 20% имеет место в однопоточной производительности, а в многопоточной речь идёт лишь о 5%.

Суть в том, что процессорная часть Aerith и Ryzen 3 7320U почти идентична. Речь идёт о четырёх ядрах Zen 2 с поддержкой SMT, только у Ryzen 3 7320U частоты составляют 2,4-4,1 ГГц, а у платформы Steam Deck это 2,4-3,5 ГГц, что и обуславливает разницу.





Что касается iGPU, у нас пока нет результатов тестов Ryzen 3 7320U, но и без них всё предельно ясно. APU имеет ядро со 128 потоковыми процессорами, тогда как у Aerith их 512. Архитектура в обоих случаях — RDNA 2.

Процессоры Mendocino, напомним, ориентированы на дешёвые, но при этом тонкие и лёгкие ноутбуки.