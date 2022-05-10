Прототип первого iPhone имел iPod Click Wheel, который «превращался» в цифровую клавиатуру

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Прежде чем Apple официально анонсировала iPhone в 2007 году, компания разработала несколько прототипов. Некоторые были совершенно необычными и сильно отличались от оригинального iPhone.

В данной заметке представлен прототип iPhone с действительно неожиданным дизайном, поскольку у него есть был элемент управления iPod Click Wheel, который мог превращаться в цифровую клавиатуру благодаря поворотному механизму.

Прототип был представлен Тони Фаделлом, который отвечал за разработку iPod в Apple в 2000-х годах. Фаделл недавно выпустил новую книгу под названием Build, в которой он делится подробностями о своей работе в Apple и других технологических компаниях.





Историю разработки первого iPhone уже рассказали многие. После того как партнерство Apple с Motorola по установке iTunes на ROKR E1 потерпело неудачу, Стив Джобс и другие инженеры Apple были убеждены, что им необходимо разработать собственный смартфон.

До 2007 года у Apple не было другого мобильного устройства, кроме iPod, который впервые был использован в качестве концептуальной основы для смартфона Apple. Пока компания исследовала идею простого помещения телефона в iPod, был создан своеобразный прототип с Click Wheel, который превращался в цифровую клавиатуру.

По словам Фаделла, прототип был построен сторонним производителем на ранних стадиях проектирования. Благодаря шарниру пользователи могли быстро изменить нижнюю часть iPod, чтобы использовать его в качестве телефона. Прототип также имел встроенную камеру, а цвета были очень похожи на официальные цвета, выбранные для первого iPhone.