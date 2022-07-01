прототип контактных линз с дополненной реальностью уже протестировали

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Компания Mojo Vision на днях рассказала о своей новой разработке — контактных линзах с дополненной реальностью. Их протестировал глава компании Дрю Перкинс. С помощью линз он смог ориентироваться в пространстве, посмотрел изображения и даже прочитал текст с виртуального телесуфлёра.





Нынешний прототип AR-линз оснащён экраном MicroLED с разрешением 250 на 250 пикселей, его диаметр всего 0,5 мм. Линзы получают сигнал на частоте в 5 ГГц и работают на базе очень маленького процессора с архитектурой Arm. Это позволяет им накладывать цифровые объекты поверх изображения реального мира.





Прототип AR-устройства уже умеет отслеживать направление взгляда, чтобы виртуальные объекты оставались всегда в поле зрения. Для питания используются крайне маленькие батареи, но пока неизвестно, насколько их хватает.





Пока что в Mojo Vision планируют продолжать тесты и клинические испытания. В будущем линзы выйдут на рынок, а цена их окажется на уровне флагманских смартфонов.