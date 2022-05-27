Противовоздушная оборона ЛНР перехватила три украинские ракеты «Точка-У» в Сватово

Украинская армия выпустила три ракеты «Точка-У» по поселку Сватово в Луганской Народной Республике. Все снаряды удалось сбить силам ПВО, заявил офпред Народной милиции республики Иван Филипоненко в беседе с журналистами.
Генпрокуратура ЛНР ранее информировала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар «Точкой-У» по Сватово. В результате атаки погибли два человека, еще восемь получили ранения.
«Слаженными действиями подразделений ПВО Народной милиции ЛНР ракеты были сбиты, однако в результате детонирования кассетной боевой части ракеты погибли два мирных жителя, еще восемь получили ранения различной степени тяжести, кроме того, повреждения получило здание администрации города, магазин и близлежащие домостроения», — заявил Филипоненко.
Тем временем союзные силы вовсю наступают в направлении Северодонецка. Накануне российской армии удалось взять под контроль всю линию соприкосновения.