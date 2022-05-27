Противовоздушная оборона ЛНР перехватила три украинские ракеты «Точка-У» в Сватово

«Слаженными действиями подразделений ПВО Народной милиции ЛНР ракеты были сбиты, однако в результате детонирования кассетной боевой части ракеты погибли два мирных жителя, еще восемь получили ранения различной степени тяжести, кроме того, повреждения получило здание администрации города, магазин и близлежащие домостроения», — заявил Филипоненко.