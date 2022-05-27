Новости01

Противовоздушная оборона ЛНР перехватила три украинские ракеты «Точка-У» в Сватово

Противовоздушная оборона ЛНР перехватила три украинские ракеты «Точка-У» в Сватово
Vadim Savitsky/Global Look Press

Украинская армия выпустила три ракеты «Точка-У» по поселку Сватово в Луганской Народной Республике. Все снаряды удалось сбить силам ПВО, заявил офпред Народной милиции республики Иван Филипоненко в беседе с журналистами.

Генпрокуратура ЛНР ранее информировала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар «Точкой-У» по Сватово. В результате атаки погибли два человека, еще восемь получили ранения.

«Слаженными действиями подразделений ПВО Народной милиции ЛНР ракеты были сбиты, однако в результате детонирования кассетной боевой части ракеты погибли два мирных жителя, еще восемь получили ранения различной степени тяжести, кроме того, повреждения получило здание администрации города, магазин и близлежащие домостроения», — заявил Филипоненко.

Тем временем союзные силы вовсю наступают в направлении Северодонецка. Накануне российской армии удалось взять под контроль всю линию соприкосновения.

ЛНР сватово точка-у
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.