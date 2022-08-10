Противотанковый комплекс Javelin не оправдал надежд Украины

Практически с самого начала военной спецоперации на Украине Вашингтон поставлял армии ВСУ противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin. Вокруг них успел сложиться целый культ. Украинские боевики рассчитывали, что благодаря оружию смогут избавиться от всей российской техники. Реальность оказалась совершенно иной.