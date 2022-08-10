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Противотанковый комплекс Javelin не оправдал надежд Украины

Противотанковый комплекс Javelin не оправдал надежд Украины
globallookpress.com/Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency

Американский противотанковый комплекс FGM-148 Javelin не оправдал надежд Украины на «оружие возмездия». Об этом сообщило издание RT с ссылкой на служебные документы компании-производителя.

Практически с самого начала военной спецоперации на Украине Вашингтон поставлял армии ВСУ противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin. Вокруг них успел сложиться целый культ. Украинские боевики рассчитывали, что благодаря оружию смогут избавиться от всей российской техники. Реальность оказалась совершенно иной.

Согласно документации компании Raytheon, «Джавелин» обладает немалым количеством недостатков. Первым является долгая подготовка к нанесению удара. Тоже немаловажным фактором является точность вооружения, которая равняется 25%. Это значит, что 8 из 11 выстрелов не достигают назначенной цели.

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