Противолодочные корабли ВМФ РФ отработали перехват «вражеской» субмарины в Балтийском море

«Корабельная противолодочная ударная группа Балтийского

флота в составе малых противолодочных кораблей “Алексин” и

“Кабардино-Балкария” провела плановое учение, в ходе которого во

взаимодействии с противолодочными вертолетами морской авиации флота Ка-27ПЛ

отработала комплекс задач по поиску подводной лодки условного противника и ее

уничтожению», — говорится в сообщении.