Противолодочные корабли ВМФ РФ отработали перехват «вражеской» субмарины в Балтийском море

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Экипажи малых противолодочных кораблей «Кабардино-Балкария» и
«Алексин» провели плановые военно-морские учения, сообщает пресс-служба
Балтийского флота.
В рамках тренировочных мероприятий МПК выполняли задачи по
обнаружению и ликвидации подводной лодки условного противника.
«Корабельная противолодочная ударная группа Балтийского
флота в составе малых противолодочных кораблей “Алексин” и
“Кабардино-Балкария” провела плановое учение, в ходе которого во
взаимодействии с противолодочными вертолетами морской авиации флота Ка-27ПЛ
отработала комплекс задач по поиску подводной лодки условного противника и ее
уничтожению», — говорится в сообщении.
В частности, экипажи выполнили стрельбы, задействовав
торпедное вооружение и реактивные бомбометные установки РБУ-6000.