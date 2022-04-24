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    Противолодочные корабли ВМФ РФ отработали перехват «вражеской» субмарины в Балтийском море

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Противолодочные корабли ВМФ РФ отработали перехват «вражеской» субмарины в Балтийском море

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    Минобороны России

    Экипажи малых противолодочных кораблей «Кабардино-Балкария» и
    «Алексин» провели плановые военно-морские учения, сообщает пресс-служба
    Балтийского флота.

    В рамках тренировочных мероприятий МПК выполняли задачи по
    обнаружению и ликвидации подводной лодки условного противника.

    «Корабельная противолодочная ударная группа Балтийского
    флота в составе малых противолодочных кораблей “Алексин” и
    “Кабардино-Балкария” провела плановое учение, в ходе которого во
    взаимодействии с противолодочными вертолетами морской авиации флота Ка-27ПЛ
    отработала комплекс задач по поиску подводной лодки условного противника и ее
    уничтожению», — говорится в сообщении.

    В частности, экипажи выполнили стрельбы, задействовав
    торпедное вооружение и реактивные бомбометные установки РБУ-6000.

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