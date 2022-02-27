Противодействие нацизму: Пригожин открыл колонку на ФАН на время спецоперации России в Донбассе

Бизнесмен Евгений Пригожин открыл авторскую колонку на сайте РИА ФАН. Предприниматель будет вести ее для борьбы с русофобией и фейками на фоне спецоперации на Украине.

Россия четвертый день ведет спецоперацию по демилитаризации Украины. Западные и украинские СМИ развернули русофобскую кампанию, которая повысила уровень распространения фейков.

Бизнесмен Евгений Пригожин решил начать борьбу с дезинформацией в интернет-пространстве. Предприниматель стал автором колонки, в которой планирует делиться мнением о важных мировых событиях, передает пресс-служба компании «Конкорд».

«Колонка создана для противодействия нацизму и дезинформации, которую развернули западные СМИ. В ней читатели смогут ознакомиться с мнением предпринимателя об актуальных событиях в мире», — говорится в сообщении.

Спецоперация на Украине началась после обострения конфликта в Донбассе. Президент России Владимир Путин объяснил, что ее целью является защита мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, подвергавшихся геноциду со стороны Киева с 2014 года.

загрузка...