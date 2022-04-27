    В тренде

    Против участника “Что? Где? Когда?” Ровшана Аскерова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Против участника "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...


    Новости





    991


    Ровшан Аскеров

    В отношении журналиста и участника “Что? Где? Когда?” Ровшана Аскерова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

    Поводом для возбуждения уголовного дела стал его пост в соцсетях.

    Следствием установлено, что не позднее 6 апреля 2022 года Аскеров опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook* заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, — говорится в сообщении ведомства.

    Новость дополняется.

    *Facebook принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


    xeniasmirnovaКсения Смирнова


    Источник
    sledcom.ru


    Фото
    Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)


    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »