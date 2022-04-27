Против участника “Что? Где? Когда?” Ровшана Аскерова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма

Ровшан Аскеров

В отношении журналиста и участника “Что? Где? Когда?” Ровшана Аскерова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал его пост в соцсетях.

Следствием установлено, что не позднее 6 апреля 2022 года Аскеров опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook* заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, — говорится в сообщении ведомства.

Новость дополняется.

*Facebook принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией