Против Максима Галкина могут возбудить уголовное дело

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Уголовное дело в отношении российского шоумена Максима Галкина может быть возбуждено по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России. Об этом сообщает URA.RU.
По информации источника, Максим Галкин, уехавший в Израиль практически сразу после начала специальной военной операции, опубликовал в своих соцсетях видео антироссийского характера.
Уточняется, что в ролике шоумен высказал обвинения в адрес российских военнослужащих, говоря об обстрелах жилых домов на Украине и гибели мирных граждан. При этом Минобороны РФ ранее неоднократно подчеркивало, что удары на Украине наносятся исключительно по военным объектам.
Источник также напомнил, что ранее в России возбудили несколько уголовных дел, связанных с распространением заведомо ложной информации о спецоперации. В частности, фигурантами таких дел стали оппозиционер Владимир Кара-Мурза, публицист Александр Невзоров*, медиаменеджер Илья Красильщик и блогер Вероника Белоцерковская.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами