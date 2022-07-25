Протесты в Шри-Ланке прославили местного политика Джозефа Сталина

Массовые беспорядки в столице Шри-Ланки, которые привели к смене правительства страны, прославили местного политика-однофамильца известнейшего деятеля времен СССР. Об этом заявили в мировых СМИ.
Внимание прессы во время бунтов к себе приковал генеральный секретарь профсоюза учителей страны Джозеф Сталин. С самого начала волнений мужчина часто появлялся на телевидении, а также давал интервью. Ланкиец выступал против властей в числе митингующих, подвергая критике экономическую политику руководства и рост цен.
Протесты начались в Коломбо 9 июля. Митингующие захватили дворец экс-президента Готабая Раджапаксы и потребовали смены правительства. 15 июля глава государства официально ушел в отставку.