Внимание прессы во время бунтов к себе приковал генеральный секретарь профсоюза учителей страны Джозеф Сталин. С самого начала волнений мужчина часто появлялся на телевидении, а также давал интервью. Ланкиец выступал против властей в числе митингующих, подвергая критике экономическую политику руководства и рост цен.