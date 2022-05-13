Протестующие в Ереване заблокировали правительственное здание: фоторепортаж с места событий

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В Ереване протестующие заблокировали входы в третий корпус правительственных зданий, где находятся несколько армянских министерств, передает корреспондент «Народных Новостей» с места событий.
Отмечается, что протестующие призывают сотрудников министерств примкнуть к оппозиции. В заблокированном здании расположены минздрав, Министерство окружающей среды , минсоцтруда и Статистический комитет Армении.
«Внутрь здания не заходит, блокирует входы», — заявил вице-спикер парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян.
Напомним, что акции протеста проходят с 26 апреля в Ереване и некоторых регионах Армении. Участники движения «Сопротивление» недовольные проводимой властями политикой в карабахском вопросе, они требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.
Очередное шествие оппозиция уже традиционно начала с Площади Франции в Ереване, туда же планируют вернуться для подведения итогов дня. В среду во время аналогичного шествия митингующие более чем на час заблокировали все входы в столичный муниципалитет.