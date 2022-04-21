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    Протеины шелка помогут фармацевтическим компаниям предотвратить подделки лекарств

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Протеины шелка помогут фармацевтическим компаниям предотвратить подделки лекарств

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    pexels.com

    Инструмент из шелка поможет предотвратить подделку лекарственных
    препаратов с помощью новой технологии маркировки.

    Фармацевтические компании уже долгое время противостоят
    рынку поддельных лекарств. Обычно для этого они используют специальные
    штрих-коды. Теперь производители смогут маркировать лекарства новым способом.

    Специальный инструмент производится из протеинов шелка и
    предназначен для нанесения на таблетку. Его также могут добавлять в жидкое
    лекарство, передает Planet Today.

    Окрашенные белки создают сетчатый узор. Фармкомпании могут
    привязывать его к алгоритму, который генерирует информацию о лекарстве.

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