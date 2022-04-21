Протеины шелка помогут фармацевтическим компаниям предотвратить подделки лекарств

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Инструмент из шелка поможет предотвратить подделку лекарственных
препаратов с помощью новой технологии маркировки.
Фармацевтические компании уже долгое время противостоят
рынку поддельных лекарств. Обычно для этого они используют специальные
штрих-коды. Теперь производители смогут маркировать лекарства новым способом.
Специальный инструмент производится из протеинов шелка и
предназначен для нанесения на таблетку. Его также могут добавлять в жидкое
лекарство, передает Planet Today.
Окрашенные белки создают сетчатый узор. Фармкомпании могут
привязывать его к алгоритму, который генерирует информацию о лекарстве.
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