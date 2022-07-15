Простые десерты с вишней: 3 замечательных рецепта

Сколько же разных десертов можно приготовить с вишней! Тяжело даже представить себе их количество. Чего только стоит вкуснейший торт «Монастырская изба» и клафути с вишней! Эти сладкие блюда имеют бесподобный вкус, от которого без ума и взрослые, и детки. Сегодня мы подготовили для вас более простые десерты с вишней, которыми вы можете радовать родных регулярно.
Ведь готовятся они значительно легче «Монастырской избы» и известного французского десерта. Обязательно запишите элементарные рецепты, которые сделают ваши чаепития неимоверно вкусными и уютными!
Вкуснейшие десерты с вишней: отличная подборка
Шоколадный заливной пирог
Необходимые ингредиенты:
- 1 стак. кефира
- 1 яйцо
- 3 ст. л. подсолнечного масла
- ванилин по вкусу
- 100 г сахара
- 0,3 ч. л. соды
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1 стак. пшеничной муки
- вишня по вкусу
- 1 ст. л. какао-порошка
- 1 щеп. соли
Способ приготовления:
- В глубокой емкости смешиваем яйцо с сахаром, ванилином и солью. Слегка взбиваем венчиком.
- Вливаем кефир комнатной температуры. Добавляем растительное масло. Хорошенько всё перемешиваем.
- Просеиваем пшеничную муку и какао-порошок. Всыпаем их. Добавляем соду и разрыхлитель.
- Замешиваем однородное тесто.
- Удаляем из вишен косточки. Добавляем их в тесто.
- Застилаем форму для выпекания пергаментом. Выливаем в нее тесто и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Заливной пирог с вишней готов!
Быстрый чизкейк в стакане
Необходимые ингредиенты:
- 16 шт. печенья с какао
- 600 г творога
- 1 лайм
- 5 ст. л. сахарной пудры
- 800 г вишни без косточек
Способ приготовления:
- Выкладываем ягоды в сотейник с толстым дном. Всыпаем 2,5 ст. л. сахарной пудры. Прогреваем на среднем огне, периодически помешивая.
- После закипания вливаем сок 1 лайма. Хорошенько перемешиваем и снимаем с огня. Убираем до полного остывания.
- Шоколадное печенье помещаем в полиэтиленовый пакет. Проходимся по нему скалкой для образования крошки.
- Взбиваем творог с натертой цедрой лайма и оставшейся сахарной пудрой до однородной консистенции.
- Формируем десерт. Выкладываем в стаканы или креманки крошку из печенья. Затем следует слой из творожной массы. Сверху выкладываем остывшую вишню и поливаем всё образовавшимся ягодным сиропом. Убираем в холодильник на 15 минут.
- Достаем чизкейк и при желании украшаем его свежей вишней. Приятного аппетита!
Воздушные кексы
Необходимые ингредиенты:
- 1 яйцо
- 200 г пшеничной муки
- 150 г сахара
- 50 мл подсолнечного масла
- 200 мл кефира
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1 щеп. соли
- вишня без косточек по вкусу
Способ приготовления:
- Взбиваем яйца с сахаром. Вливаем подсолнечное масло и кефир. Хорошенько взбиваем.
- Вводим пшеничную муку, разрыхлитель и соль. Перемешиваем всё до однородности.
- Выкладываем тесто в силиконовые формочки. Помещаем сверху вишни, слега вдавливая их в тесто.
- Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
Эти потрясающие десерты вы можете готовить как со свежей вишней, так и с замороженной. Важно лишь, чтобы у вас были нужные заготовки из ягод без косточек. В этом случае вы сможете наслаждаться такими аппетитными десертами даже зимой.
Фото на превью: depositphotos.com
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