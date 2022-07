Простые десерты с вишней: 3 замечательных рецепта

Сколько же разных десертов можно приготовить с вишней! Тяжело даже представить себе их количество. Чего только стоит вкуснейший торт «Монастырская изба» и клафути с вишней! Эти сладкие блюда имеют бесподобный вкус, от которого без ума и взрослые, и детки. Сегодня мы подготовили для вас более простые десерты с вишней, которыми вы можете радовать родных регулярно.

Ведь готовятся они значительно легче «Монастырской избы» и известного французского десерта. Обязательно запишите элементарные рецепты, которые сделают ваши чаепития неимоверно вкусными и уютными!

Вкуснейшие десерты с вишней: отличная подборка

Шоколадный заливной пирог

Необходимые ингредиенты:

1 стак. кефира

1 яйцо

3 ст. л. подсолнечного масла

ванилин по вкусу

100 г сахара

0,3 ч. л. соды

1 ч. л. разрыхлителя

1 стак. пшеничной муки

вишня по вкусу

1 ст. л. какао-порошка

1 щеп. соли

Способ приготовления:

В глубокой емкости смешиваем яйцо с сахаром, ванилином и солью. Слегка взбиваем венчиком. Вливаем кефир комнатной температуры. Добавляем растительное масло. Хорошенько всё перемешиваем. Просеиваем пшеничную муку и какао-порошок. Всыпаем их. Добавляем соду и разрыхлитель. Замешиваем однородное тесто. Удаляем из вишен косточки. Добавляем их в тесто. Застилаем форму для выпекания пергаментом. Выливаем в нее тесто и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Заливной пирог с вишней готов!

Быстрый чизкейк в стакане

Необходимые ингредиенты:

16 шт. печенья с какао

600 г творога

1 лайм

5 ст. л. сахарной пудры

800 г вишни без косточек

Способ приготовления:

Выкладываем ягоды в сотейник с толстым дном. Всыпаем 2,5 ст. л. сахарной пудры. Прогреваем на среднем огне, периодически помешивая. После закипания вливаем сок 1 лайма. Хорошенько перемешиваем и снимаем с огня. Убираем до полного остывания. Шоколадное печенье помещаем в полиэтиленовый пакет. Проходимся по нему скалкой для образования крошки. Взбиваем творог с натертой цедрой лайма и оставшейся сахарной пудрой до однородной консистенции. Формируем десерт. Выкладываем в стаканы или креманки крошку из печенья. Затем следует слой из творожной массы. Сверху выкладываем остывшую вишню и поливаем всё образовавшимся ягодным сиропом. Убираем в холодильник на 15 минут. Достаем чизкейк и при желании украшаем его свежей вишней. Приятного аппетита!

Воздушные кексы

Необходимые ингредиенты:

1 яйцо

200 г пшеничной муки

150 г сахара

50 мл подсолнечного масла

200 мл кефира

1 ч. л. разрыхлителя

1 щеп. соли

вишня без косточек по вкусу

Способ приготовления:

Взбиваем яйца с сахаром. Вливаем подсолнечное масло и кефир. Хорошенько взбиваем. Вводим пшеничную муку, разрыхлитель и соль. Перемешиваем всё до однородности. Выкладываем тесто в силиконовые формочки. Помещаем сверху вишни, слега вдавливая их в тесто. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Эти потрясающие десерты вы можете готовить как со свежей вишней, так и с замороженной. Важно лишь, чтобы у вас были нужные заготовки из ягод без косточек. В этом случае вы сможете наслаждаться такими аппетитными десертами даже зимой.

