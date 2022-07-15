Полезные советы0

Простые десерты с вишней: 3 замечательных рецепта

десерты с вишней

Сколько же разных десертов можно приготовить с вишней! Тяжело даже представить себе их количество. Чего только стоит вкуснейший торт «Монастырская изба» и клафути с вишней! Эти сладкие блюда имеют бесподобный вкус, от которого без ума и взрослые, и детки. Сегодня мы подготовили для вас более простые десерты с вишней, которыми вы можете радовать родных регулярно.

Ведь готовятся они значительно легче «Монастырской избы» и известного французского десерта. Обязательно запишите элементарные рецепты, которые сделают ваши чаепития неимоверно вкусными и уютными!

Вкуснейшие десерты с вишней: отличная подборка

Шоколадный заливной пирог

© Depositphotos

Необходимые ингредиенты:

  • 1 стак. кефира
  • 1 яйцо
  • 3 ст. л. подсолнечного масла
  • ванилин по вкусу
  • 100 г сахара
  • 0,3 ч. л. соды
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1 стак. пшеничной муки
  • вишня по вкусу
  • 1 ст. л. какао-порошка
  • 1 щеп. соли

Способ приготовления:

  1. В глубокой емкости смешиваем яйцо с сахаром, ванилином и солью. Слегка взбиваем венчиком.
  2. Вливаем кефир комнатной температуры. Добавляем растительное масло. Хорошенько всё перемешиваем.
  3. Просеиваем пшеничную муку и какао-порошок. Всыпаем их. Добавляем соду и разрыхлитель.
  4. Замешиваем однородное тесто.
  5. Удаляем из вишен косточки. Добавляем их в тесто.
  6. Застилаем форму для выпекания пергаментом. Выливаем в нее тесто и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Заливной пирог с вишней готов!

Быстрый чизкейк в стакане

Простые десерты с вишней: 3 замечательных рецепта© Depositphotos

Необходимые ингредиенты:

  • 16 шт. печенья с какао
  • 600 г творога
  • 1 лайм
  • 5 ст. л. сахарной пудры
  • 800 г вишни без косточек

Способ приготовления:

  1. Выкладываем ягоды в сотейник с толстым дном. Всыпаем 2,5 ст. л. сахарной пудры. Прогреваем на среднем огне, периодически помешивая.
  2. После закипания вливаем сок 1 лайма. Хорошенько перемешиваем и снимаем с огня. Убираем до полного остывания.
  3. Шоколадное печенье помещаем в полиэтиленовый пакет. Проходимся по нему скалкой для образования крошки.
  4. Взбиваем творог с натертой цедрой лайма и оставшейся сахарной пудрой до однородной консистенции.
  5. Формируем десерт. Выкладываем в стаканы или креманки крошку из печенья. Затем следует слой из творожной массы. Сверху выкладываем остывшую вишню и поливаем всё образовавшимся ягодным сиропом. Убираем в холодильник на 15 минут.
  6. Достаем чизкейк и при желании украшаем его свежей вишней. Приятного аппетита!

Воздушные кексы

Простые десерты с вишней: 3 замечательных рецепта© Depositphotos

Необходимые ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 200 г пшеничной муки
  • 150 г сахара
  • 50 мл подсолнечного масла
  • 200 мл кефира
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1 щеп. соли
  • вишня без косточек по вкусу

Способ приготовления:

  1. Взбиваем яйца с сахаром. Вливаем подсолнечное масло и кефир. Хорошенько взбиваем.
  2. Вводим пшеничную муку, разрыхлитель и соль. Перемешиваем всё до однородности.
  3. Выкладываем тесто в силиконовые формочки. Помещаем сверху вишни, слега вдавливая их в тесто.
  4. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Эти потрясающие десерты вы можете готовить как со свежей вишней, так и с замороженной. Важно лишь, чтобы у вас были нужные заготовки из ягод без косточек. В этом случае вы сможете наслаждаться такими аппетитными десертами даже зимой.

Фото на превью: depositphotos.com

The post Простые десерты с вишней: 3 замечательных рецепта appeared first on Со Вкусом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.