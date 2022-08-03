Простой и дешёвый способ сделать новый MacBook Air на M2 ещё быстрее и холоднее. Достаточно купить обычный кулер

Не секрет, что MacBook Air на SoC M2 страдает от перегрева, из-за чего платформа начинает троттлить, а производительность ощутимо падает. Мы уже видели, что обычные термопрокладки позволяют ощутимо улучшить ситуацию, но оказалось, что есть простой и дешёвый способ сделать ещё лучше.





Речь об активном охлаждении. В данном случае автор использовал обычную подставку для ноутбуков, а в качестве альтернативы решил попробовать использовать кулер Razer, который предназначен для смартфонов и может крепиться к корпусу посредством магнитов.

Как можно видеть, температуры с активным охлаждением снижаются достаточно существенно, и кулер Razer показывает лучшие результаты.

Но с производительностью всё ещё интереснее. Если при кратковременной нагрузке разница минимальна, то при длительной (более 10 прогонов в Cinebench) она очень велика. В тесте GPU активное охлаждение и вовсе помогает условно полностью избавиться от троттлинга.

Таким образом, путём покупки недорогого кулера для ноутбуков и нехитрых манипуляций с термопрокладками можно существенно нарастить производительность нового MacBook Air в стационарном режиме, заодно снизив нагрев.