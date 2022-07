Простое упражнение для похудения от Меган Маркл

Думаю, каждая девушка ищет для себя идеальное упражнение для похудения. Оно должно быть простым, не требовать огромной нагрузки и лишнего инвентаря. Кроме того, было бы хорошо, если бы делать его можно было не только в зале, но и дома, на пляже, на природе.

Оказывается, Меган Маркл такое упражнение для укрепления и похудения нашла! Помимо этого, делать его нужно не в одиночестве, а с подругой. Ищите в своем окружении знакомую, с которой вы проводите много времени и мечтаете об идеальных фигурах!

Упражнение для похудения: как избавляется от килограммов Меган Маркл

Меган Маркл — поклонница правильного питания и физической активности. Только посмотрите, как великолепно она выглядит после рождения двух детей! Кстати, свою дочь она родила совсем недавно — в 2021 году. Спустя год поклонники уже могут наблюдать ее стройную и подтянутую талию.

Такой успех связывают с именем Хизер Дорак. Девушки познакомились, когда Меган начала заниматься пилатесом в студии Хизер. С тех пор Дорак — не только тренер, но и хорошая подруга для жены принца.

Хизер разработала специальное упражнение, которое укрепляет мышцы пресса, да и вообще держит в тонусе весь организм. Чтобы повторить «позу двойной лодки», вам нужно сесть напротив подруги, соединить ваши ноги выше головы и держаться за руки. Старайтесь удерживать эту планку до тех пор, пока кто-то из вас не устанет. Куда интереснее, чем обычная горизонтальная планка, правда?

В социальных сетях Меган и Хизер появлялось несколько фотографий, где девушки сидят в такой позе. Делать это упражнение для сжигания калорий можно где угодно. Главное, что с подругой весело! Вы не только вместе занимаетесь, но и поддерживаете друг друга, не даете упасть.

Сама Меган утверждает, что тренировки с Хизер очень эффективны. Ваше тело изменится уже после 2 занятий. Это очень мотивирует и показывает, что вы не тратите времени зря. А вы делаете упражнения в домашних условиях?

