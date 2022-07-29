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Простое упражнение для похудения от Меган Маркл

Простое упражнение для похудения от Меган Маркл

Думаю, каждая девушка ищет для себя идеальное упражнение для похудения. Оно должно быть простым, не требовать огромной нагрузки и лишнего инвентаря. Кроме того, было бы хорошо, если бы делать его можно было не только в зале, но и дома, на пляже, на природе.

Оказывается, Меган Маркл такое упражнение для укрепления и похудения нашла! Помимо этого, делать его нужно не в одиночестве, а с подругой. Ищите в своем окружении знакомую, с которой вы проводите много времени и мечтаете об идеальных фигурах!

Упражнение для похудения: как избавляется от килограммов Меган Маркл

Меган Маркл — поклонница правильного питания и физической активности. Только посмотрите, как великолепно она выглядит после рождения двух детей! Кстати, свою дочь она родила совсем недавно — в 2021 году. Спустя год поклонники уже могут наблюдать ее стройную и подтянутую талию.

Такой успех связывают с именем Хизер Дорак. Девушки познакомились, когда Меган начала заниматься пилатесом в студии Хизер. С тех пор Дорак — не только тренер, но и хорошая подруга для жены принца.

Хизер Дорак

Хизер разработала специальное упражнение, которое укрепляет мышцы пресса, да и вообще держит в тонусе весь организм. Чтобы повторить «позу двойной лодки», вам нужно сесть напротив подруги, соединить ваши ноги выше головы и держаться за руки. Старайтесь удерживать эту планку до тех пор, пока кто-то из вас не устанет. Куда интереснее, чем обычная горизонтальная планка, правда?

упражнение «поза двойной лодки»

В социальных сетях Меган и Хизер появлялось несколько фотографий, где девушки сидят в такой позе. Делать это упражнение для сжигания калорий можно где угодно. Главное, что с подругой весело! Вы не только вместе занимаетесь, но и поддерживаете друг друга, не даете упасть.

упражнение в домашних условиях

Сама Меган утверждает, что тренировки с Хизер очень эффективны. Ваше тело изменится уже после 2 занятий. Это очень мотивирует и показывает, что вы не тратите времени зря. А вы делаете упражнения в домашних условиях?

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