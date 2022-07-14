«Просто стыдно»: певица Вика Цыганова назвала Галкина предателем

Известная певица Виктория Цыганова заявила, что дело юмориста Максима Галкина нужно довести до исполнения.
Отметим, бывший депутат Госдумы Роман Худяков сообщил, что против юмориста Максима Галкина, оскорбившего Россию, заведено уголовное дело. Он допустил, что артиста могут арестовать в Турции во время концерта.
Экс-депутат напомнил, что в правоохранительные органы поступила жалоба на юмориста из-за распространения им фейков о Вооруженных силах России. По его словам, 46-летнему артисту грозит около семи лет лишения свободы.
Худяков не исключил, что уехавшего за границу Галкина могут арестовать в Турции во время концерта, пишет «Царьград». Вика Цыганова заявила, что на Юмориста уже давно должны были завести уголовное дело, сообщает Teleprogramma.pro.
«За что боролись – на то и напоролись. Участь предателя – всегда одинаковая. Я не знаю за что он боролся. Зарабатывал здесь, а сейчас так себя ведет. Абсолютно бесстыже. Это должно быть наказуемо. Просто стыдно. Я не знаю, как он воспитывает своих детей. Наверное, у них те же ценности, что и у него – предательские. Наверное, это норма для этих людей. Вообще, очень стыдно. Жалко тех людей, которые ходили на его концерты. Они будут к своим кумирам в будущем относиться более серьезно», — заявила артистка.
Напомним, что Максим Галкин вместе с семьей уже несколько недель находятся в Латвии. Здесь, как и после в Эстонии, у шоумена должны состояться выступления.