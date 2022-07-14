«Просто стыдно»: певица Вика Цыганова назвала Галкина предателем

«За что боролись – на то и напоролись. Участь предателя – всегда одинаковая. Я не знаю за что он боролся. Зарабатывал здесь, а сейчас так себя ведет. Абсолютно бесстыже. Это должно быть наказуемо. Просто стыдно. Я не знаю, как он воспитывает своих детей. Наверное, у них те же ценности, что и у него – предательские. Наверное, это норма для этих людей. Вообще, очень стыдно. Жалко тех людей, которые ходили на его концерты. Они будут к своим кумирам в будущем относиться более серьезно», — заявила артистка.