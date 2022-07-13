Прошутинская объяснила, как Пугачева кукишами и плевками избавила ее от болезни глаза

Советская и российская телеведущая и продюсер Кира Прошутинская известна давней дружбой с Аллой Пугачевой, и они часто ходят друг к другу в гости. В один из таких визитов Примадонна удивила интересным навыком — умением заговаривать ячмень на глазу.
Как рассказала Прошутинская, Пугачева однажды была у нее в гостях и сходу заметила ячмень на глазу у ведущей. Примадонна предложила заговорить глаз, и Прошутинская после кратких раздумий согласилась.
«Не успела еще себя зафиксировать в пространстве, как она «плюнула» в мой глаз, сложила свои пальцы в выразительный кукиш и что-то бормотала при этом. Ну, напрочь не помню что», — рассказала Прошутинская в бесед с MK.RU.
Телеведущая на следующий день с удивлением обнаружила, что от ячменя не осталось и следа — навык Пугачевой в заговаривании оказался сильнее недуга.