Прошутинская объяснила, как Пугачева кукишами и плевками избавила ее от болезни глаза

«Не успела еще себя зафиксировать в пространстве, как она «плюнула» в мой глаз, сложила свои пальцы в выразительный кукиш и что-то бормотала при этом. Ну, напрочь не помню что», — рассказала Прошутинская в бесед с MK.RU.