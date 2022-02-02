Прошу наказать меня: ранивший девочку экс-полицейский расплакался в зале екатеринбургского суда

Бывший екатеринбургский полицейский признал свою вину в деле о стрельбе и попросил наказать его по всей строгости закона. Приговор фигуранту уже вынесен и в скором времени вступит в силу.

«Прошу наказать меня по всей строгости закона. Люди, подготовленные государственной системой, должны нести более суровое наказание», — заявил он на слушании.

Фигуранта дела признали виновным и приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. Помимо этого, злоумышленника обязали выплатить 1 млн рублей семье девочки, пострадавшей в результате инцидента.

Напомним, речь идет о событиях 2021 года: в мае сотрудник ППС взял в заложники соседа, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина был вооружен ножом и карабином. В какой-то момент заложнику удалось сбежать, после чего злоумышленник открыл огонь с балкона — в этот момент под окнами дома находилась 9-летняя девочка вместе с мамой. Они ждали отца. В какой-то момент пуля попала в ребенка, ее госпитализировали с ранением в области живота. Во время задержания преступник также ранил сотрудника Росгвардии. Пострадавшим удалось выжить благодаря своевременно оказанной помощи.

Подозреваемый был уволен из МВД в 2011 году в связи с травмой — его ударили бутылкой по голове, после чего специалисты признали мужчину непригодным для службы по состоянию здоровья.

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