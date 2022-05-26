Просчет США мощно ударил по Европе: страны ЕС «взвыли» от санкций против России

«Если исчезнет тяжелый американский пресс, необходимость соблюдать санкции, то к ФРГ присоединяться Италия и ряд европейских стран, для которых выгодно сотрудничество с Россией. Эти страны с большим удовольствием возобновят сотрудничество с РФ. Немцы прекрасно осознают невыгодность разрыва отношений с Россией. Но их заставляют это делать и последствия такого шага ощутимы для всех. В стране растут цены на продукты, на электроэнергию, закрывается ряд предприятий. Все это является следствием санкций в отношении России. Все граждане Германии ощущают на себе последствия разрыва отношений с Россией», — подытожил наш собеседник.