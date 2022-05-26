Германия не заинтересована в «успехе» Украины, поскольку стремится к хорошим отношениям с Россией, заявил профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Безпалько рассказал «Народным Новостям», что сотрудничество с Москвой крайне выгодно многим странам Европы, поэтому они могут пойти на улучшение отношений.
Профессор заявил, что Берлин не хочет оказывать серьезную помощь Киеву. По его словам, это объясняется экономическими интересами ФРГ. Сорока подчеркнул, что такое поведение Германии, важной страны НАТО и лидера ЕС, имеет огромные последствия для функционирования Североатлантического альянса.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Безпалько рассказал «Народным Новостям», что сотрудничество Германии и России будет приносить только пользу. Но в настоящее время элиты, находящиеся у власти в Германии, стали заложниками американского курса, сейчас они буквально «взвыли» от санкций против РФ. В его рамках Берлин будет вынужден поддерживать Украину.
Безпалько отметил, что улучшение отношений с Россией играет важную роль для многих стран Европы. Таким образом, если США перестанут воздействовать на ЕС, то государства сразу захотят начать сотрудничество с Москвой, подчеркнул эксперт.
«Если исчезнет тяжелый американский пресс, необходимость соблюдать санкции, то к ФРГ присоединяться Италия и ряд европейских стран, для которых выгодно сотрудничество с Россией. Эти страны с большим удовольствием возобновят сотрудничество с РФ. Немцы прекрасно осознают невыгодность разрыва отношений с Россией. Но их заставляют это делать и последствия такого шага ощутимы для всех. В стране растут цены на продукты, на электроэнергию, закрывается ряд предприятий. Все это является следствием санкций в отношении России. Все граждане Германии ощущают на себе последствия разрыва отношений с Россией», — подытожил наш собеседник.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.