Прощай, российский шоу-бизнес. Только одна вещь способна возродить эстраду РФ

Недавно певица Ольга Кормухина заявила, что на российском шоу-бизнесе можно ставить «жирный крест», потому что сцена испытывает нехватку талантливых и исполнителей. В беседе с «Народными Новостями» первый вице-президент Петровской академии наук и искусств, член Союза писателей РФ Андрей Антонов назвал главную проблему современного шоу-бизнеса и рассказал единственный способ возрождения российской эстрады.
Некоторые отечественные исполнители, в том числе и Ольга Кормухина, обеспокоены состоянием шоу-бизнеса в России и нехватки талантливых музыкантов и певцов. По мнению звезды, даже творчество Филиппа Киркорова является «попсятиной».
Антонов призвал ориентироваться больше на понятие «российская эстрада», нежели на термин «шоу-бизнес».
«Шоу-бизнес — это занесенное нам из США понятие. Представители шоу-бизнеса фактически являются подражателями американских новаций. А подражатели никогда не добивались долговременных больших успехов. Идущие сзади никогда не станут первыми», — подчеркнул собеседник НН.
Он выразил уверенность в том, что шоу-бизнес в современном виде является чуждым России явлением, не отвечающим потребностям и интересам здорового общества.
«Ведь было много нареканий в отношении шоу-бизнеса со стороны общественности. Но в настоящее время российская эстрада нуждается в определенной эволюции в сторону патриотизма, исторической памяти и народности. А лучшие народные явления и произведения обязательно должны присутствовать на российской эстраде», — констатировал Антонов, отметив, что только таким образом можно возродить творчество в РФ на международном уровне.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что критик Сергей Соседов назвал лабудой шоу «Голубой огонек».