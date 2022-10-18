Прощай, российский шоу-бизнес. Только одна вещь способна возродить эстраду РФ

«Ведь было много нареканий в отношении шоу-бизнеса со стороны общественности. Но в настоящее время российская эстрада нуждается в определенной эволюции в сторону патриотизма, исторической памяти и народности. А лучшие народные явления и произведения обязательно должны присутствовать на российской эстраде», — констатировал Антонов, отметив, что только таким образом можно возродить творчество в РФ на международном уровне.