Прощай, Leica! Huawei XMAG совершит прорыв в мобильной фотографии

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Huawei резко активизировала наём сотрудников в России

2 июля Huawei официально объявила о создании бренда технологий обработки изображений Huawei XMAG. Хэ Ган, главный операционный директор Huawei Terminal BG, сказал, что новые камерофоны получат эксклюзивный логотип Huawei XMAG.

После того как Huawei прекратила сотрудничество с Leica, всем было любопытно, в каком направлении Huawei будет двигаться далее. «Мы снова улучшили и обобщили все накопления, практику и творчество в прошлом и сформировали совершенно новый бренд», — заявил представитель Huawei, добавив, что Huawei XMAG совершит прорыв в мобильной фотографии.





В Huawei заявляют, что отказ от Leica вовсе не значит, что смартфоны Huawei утратят статус первоклассных камерофонов. Подробности на этот счёт будут раскрыты позже.

В феврале 2016 года Huawei и Leica заключили стратегическое сотрудничество, и в том же году серия Huawei P9 стала первым смартфоном с двойной камерой Leica, которая на тот момент произвела сенсацию.

В процессе сотрудничества Huawei с одной стороны набралась опыта, а с другой — помогла Leica войти в сферу обработки изображений в индустрии смартфонов и осуществить цифровую трансформацию.

Теперь логотип Leica будет присутствовать на смартфонах Xiaomi.