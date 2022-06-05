Прощай, Lada. Встречаем – Лада? «АвтоВАЗ» русифицируют

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Интересной заметкой отметилось сообщество «Avtograd news», публикующее во ВКонтакте различные данные (в том числе и инсайдерские) с предприятий «АвтоВАЗа». Как сообщается, новый президент компании Максим Соколов во время посещения «Центра Инжиниринга» выказал недовольство широким использованием английского языка.

«В свете этого, по информации с мест, намечен переход в документообороте, спецификации, рабочей переписке, обозначении мест хранения комплектующих и материалов и т.д. исключительно на русском языке», — пишет «Avtograd news».

Пока непонятно, найдут ли эти изменения отражение в названиях автомобилей. В последнее время компания, наоборот, практически повсеместно перешла на использование латиницы при обозначении и моделей («Нива 4х4» превратилась в Niva Legend), и отдельных версий – Quest, Sport и т.д.