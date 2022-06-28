Прощание с певцом Пьером Нарциссом снова перенесли

Бывшая супруга певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева Прощание заявила, что прощание с музыкантом переносится на 30 июня.
Нарцисс скончался 21 июня от последствий подагры. Поклонники Нарцисса должны были проститься с ним 25 июня, но траурную церемонию наметили на 29 июня. В итоге окончательной датой мероприятия стало 30 июня, пишет РИА Новости.
Ранее Калачева рассказала о муках, которые артист испытывал незадолго до смерти. Нарцисс поправился на 30 килограммов из-за подагры. Несмотря на боль, он продолжал гастролировать по стране.