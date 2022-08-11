Прощание Пугачевой с Галкиным встревожило журналистов

Алена Жигалова прокомментировала новое видео Аллы Пугачевой. Журналистку встревожили некоторые слова примадонны.
Это видео оказалось ответом Пугачевой на недавнюю публикацию Галкина о том, что он буквально пару дней в отъезде, но уже скучает по семье. Жигалова подозревает, что кадры с примадонной – это своего рода прощание.
«”Помашем ручкой папе” и “Папа, мы идем домой” звучит очень тревожно», – призналась Жигалова.
В конце лета Пугачева должна вернуться в Россию после долгого отсутствие. Планируется, что ее дети пойдут в третий класс в русскую школу. Однако, Галкин сделал ряд громких заявлений, чем настроил российских зрителей против себя. Возможно, ему придется обосноваться теперь где-нибудь за рубежом.