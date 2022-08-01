Прощальное обращение экс-посла Украины Мельника вывело из себя читателей Financial Times

Британцы раскритиковали прощальное интервью бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, в котором он попытался оправдать свои грубые слова в адрес немецких политиков и требования увеличить поставки вооружения Киеву.
Пользователи подчеркнули, что поведение дипломата не соответствовало занимаемой должности. Они также напомнили о его симпатии к националисту Степану Бандере.
«Прощайте, господин Мельник. Пусть попутный ветер, подгоняющий вас на Украину, никогда не меняет направление. А то, что вас прозвали в Германии “затычкой в каждой бочке”, — это еще слишком вежливо», — написал один из читателей.
«Вы, господин Мельник, могли бы попробовать заняться дипломатией. Вовсе не обязательно каждый раз, когда вы что-то говорите, оскорблять кого-то. Ваша цель заключалась в подготовке провокаций, вот и все», — отметил второй.
Ранее телеканал RT сообщил, что Андрей Мельник назвал должность посла Украины работой мечты.