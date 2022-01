Проростки льна: их польза для организма

Известно, что семена льна — это настоящий кладезь витаминов и микроэлементов для человеческого организма. Именно поэтому многие стараются регулярно их употреблять. Но не все знают о том, что проросший лен в разы полезнее.

Потому редакция «Со Вкусом» решила рассказать, какими же лечебными свойствами он обладает. К тому же сегодня вы узнаете, как правильно проращивать семена льна. Поверьте, что эта информация будет полезной. Ведь, узнав о ценности этих проростков для здоровья, вы сразу же отправитесь в аптеку, чтобы запастись семенами.

© Depositphotos

Проростки льна и их лечебные свойства

Диетологи и гастроэнтерологи своим пациентам зачастую составляют индивидуальный рацион. И нередко можно увидеть, что они советуют употреблять пророщенный лен на регулярной основе. Зачем же это делать?

Ответ прост: всё дело в составе этих проростков. Ведь он оказывает положительное воздействие на органы ЖКТ. В проросшем льне содержится большое количество клетчатки. Она позволяет наладить работу кишечника. Это очень ценно для людей, страдающих проблемами с желудком. В добавок ко всему, эти проростки помогают вывести шлаки и токсины из организма.

© Depositphotos

Польза для сердца

Проросшие семена льна оказывают помощь в борьбе не только с заболеваниями пищеварительной системы, но и сердечно-сосудистой. Так как они богаты кислотой омега-3, которая позволяет снизить уровень холестерина. А также она способствует снижению кровяного давления. Потому употребление проростков льна будет отличной идеей для тех, кто борется с заболеваниями сердца.

Как правильно проращивать семена

За один раз лучше всего проращивать не больше 2 столовых ложек льняных семян. Сперва их нужно перебрать. Удостовериться, что все семена цельные. Затем можно взять марлю, которую предварительно следует сложить в несколько слоев, и разложить на ней тонким слоем будущие проростки. Важно, чтобы семена были постоянно влажными. Потому первые несколько часов нужно раз в 30 минут сбрызгивать их водой с пульверизатора. Так как семена прорастают неравномерно, то после того, как появятся первые побеги, лен стоит переложить в банку. А уже ее оставить в холодном месте. Этот процесс занимает примерно 48 часов. Вот почему желательно это делать на выходных, чтобы была возможность следить за семенами. Ведь главное — не дать им засохнуть.

После этого можете начинать употреблять льняные проростки в пищу. К тому же есть множество полезных и интересных закусок с этим ингредиентом. Потому не бойтесь экспериментировать. Но помните, что перед употреблением проросших семян льна лучше проконсультироваться с врачом. Ведь, как и у многих продуктов, у этого также есть противопоказания. Например, такие, как период лактации, аллергические реакции и другие. Берегите свое здоровье, заботьтесь о нём и подходите к этому с умом.

