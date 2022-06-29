Пророческая песня Юрия Шатунова вышла после смерти певца

Юрия Шатунова не стало 23 июня. Солист «Ласкового мая» скончался по дороге в больницу, по предварительным данным, в результате инфаркта. Артист похоронен на Троекуровском кладбище.

«Снова дует ветер перемен, вырывая прошлого страницы. Вот и я, подобно легкой птице, покидаю свой вчерашний плен. Расправляю крылья и лечу, наполняя легкие свободой. Проведенные в неволе годы вспоминать отныне не хочу», — пел Шатунов.

Певец Юрий Шатунов незадолго до своей смерти написал несколько песен. Одна из них оказалась в Сети.