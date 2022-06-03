Пропустили звонок, услышат колокол: Леонков объяснил, почему второе предупреждение Медведева точно «дойдет» до США

Применение Украиной американского оружия по территории России обернется молниеносным ударом по центрам принятия решений, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости. Военный эксперт Алексей Леонков отметил в беседе с «Народными Новостями», что Москва не в первый раз предупреждает Вашингтон, однако на этот раз сигнал прозвучал куда громче и убедительнее.
США приняли решение о поставках Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, которые теоретически могут комплектоваться ракетами с дальностью действия до 500 км. То есть этот вид вооружения может дать Киеву возможность попытаться нанести удар по территории РФ. Вашингтон заверил, что получил гарантии от Киева, что американские РСЗО будут применяться исключительно в «оборонительных целях».
По мнению Дмитрия Медведева, если украинские власти все-таки нарушат свое обещание, это вызовет моментальную реакцию: последует удар по центрам принятия решений — по Минобороны и Генштабу страны. Однако, добавил политик, некоторые центры находятся за пределами Киева, а это тоже следует учитывать.
«Нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать», — констатировал зампред Совбеза РФ.
Москва не в первый раз предупредила Вашингтон о серьезных последствиях поставок тяжелого вооружения Киеву, напомнил Алексей Леонков. По его словам, первое предупреждение РФ услышали в США.
«Когда до этого примерно то же самое говорили в Министерстве иностранных дел России (замминистра Сергей Рябков), Байден начал выступать, утверждая, что ни в коем случае не поставит дальнобойные ракеты, чтобы они не полетели в сторону России. То есть, предварительно послание РФ было услышано, но при этом США все равно решили поставить HIMARS. Дмитрий Медведев сделал второе предупреждение, что все очень серьезно», — отметил наш собеседник.
На этот раз ситуация несколько отличается от той, что была во время первого сигнала Москвы, продолжил специалист. Россия усилила эффект своего сигнала за счет учений стратегических сил сдерживания. Даже если Вашингтон пропустил первый звонок, то этот «колокол» он услышит.
«Кроме того, предупреждение произошло на фоне учений стратегических ядерных сил. Думаю, одно с другим совпадает. Нас услышат, в какой-то момент они все отменят», — сделал прогноз военный эксперт.
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