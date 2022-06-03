Пропустили звонок, услышат колокол: Леонков объяснил, почему второе предупреждение Медведева точно «дойдет» до США

«Когда до этого примерно то же самое говорили в Министерстве иностранных дел России (замминистра Сергей Рябков), Байден начал выступать, утверждая, что ни в коем случае не поставит дальнобойные ракеты, чтобы они не полетели в сторону России. То есть, предварительно послание РФ было услышано, но при этом США все равно решили поставить HIMARS. Дмитрий Медведев сделал второе предупреждение, что все очень серьезно», — отметил наш собеседник.