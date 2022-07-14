Пропавшую в Екатеринбурге 22-летнюю девушку без нижнего белья нашли мертвой

В Екатеринбурге завершились поиски 22-летней местной жительницы. Девушку нашли мертвой, передает региональный поисковый отряд «Лиза Алерт».
Отмечается, что последний раз россиянку видели 30 июня на Рощинской улице в одном пиджаке без нижнего белья. Знакомые девушки утверждают, что ранее она никогда не пропадала из дома.
Сейчас в причинах и обстоятельствах ее смерти разбираются сотрудники правоохранительных органов. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее поиски пропавшей 72-летней россиянки завершились в подмосковном Домодедове. Пожилую женщину нашли живой спустя сутки после исчезновения, сообщало РИАМО.