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Пропавшую в Екатеринбурге 22-летнюю девушку без нижнего белья нашли мертвой

Пропавшую в Екатеринбурге 22-летнюю девушку без нижнего белья нашли мертвой
pxhere.com

В Екатеринбурге завершились поиски 22-летней местной жительницы. Девушку нашли мертвой, передает региональный поисковый отряд «Лиза Алерт».

Отмечается, что последний раз россиянку видели 30 июня на Рощинской улице в одном пиджаке без нижнего белья. Знакомые девушки утверждают, что ранее она никогда не пропадала из дома.

Сейчас в причинах и обстоятельствах ее смерти разбираются сотрудники правоохранительных органов. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее поиски пропавшей 72-летней россиянки завершились в подмосковном Домодедове. Пожилую женщину нашли живой спустя сутки после исчезновения, сообщало РИАМО.

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