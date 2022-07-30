Пропавшую месяц назад девушку нашли убитой в лесополосе под Уфой

В Башкирии обнаружили труп 19-летней девушки, об исчезновении которой стало известно 7 июля. На теле обнаружили признаки насильственной смерти. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в городе Салават. Месяц назад 45-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже дочери. Впоследствии ее нашли убитой в лесополосе.
По подозрению в совершении преступления был задержан 24-летний местный житель. Он сам пришел в полицию и признался в содеянном.
Вооруженный ножом злоумышленник нанес своей жертве удар в грудь, из-за чего та скончалась. Дабы не нести ответственность за незаконное деяние, мужчина оттащил тело в кусты и закидал его подсолнухами.