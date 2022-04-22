Пропавший в Харькове журналист Гонсало Лира Лопес вышел на связь

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Постоянное представительство России в Женеве опубликовало
видео, на котором пропавший в Харькове журналист Гонсало Лира Лопес сообщил,
что с ним все в порядке.
Представитель СМИ исчез 15 апреля, но 22 числа вышел на
связь. По словам Лопеса, в данный момент у него нет доступа к своему телефону и
компьютеру. Журналист добавил, что находился у сотрудников Службы безопасности
Украины. Причин своего задержания он не раскрыл. Кроме того, власти Харькова
запретили Лопесу покидать город.
Гражданин США проживал в Харькове и ежедневно вел репортажи.
Открыто выступая против действий Киева, Лира критиковал политиков западных
государств и разоблачал фейки о России. Более 45 тыс. подписчиков читают Лопеса
в Telegram.
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