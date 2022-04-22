Пропавший в Харькове журналист Гонсало Лира Лопес вышел на связь

Представитель СМИ исчез 15 апреля, но 22 числа вышел на

связь. По словам Лопеса, в данный момент у него нет доступа к своему телефону и

компьютеру. Журналист добавил, что находился у сотрудников Службы безопасности

Украины. Причин своего задержания он не раскрыл. Кроме того, власти Харькова

запретили Лопесу покидать город.