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    Пропавший в Харькове журналист Гонсало Лира Лопес вышел на связь

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Пропавший в Харькове журналист Гонсало Лира Лопес вышел на связь

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    wikimedia.org/Konstantin Brizhnichenko /CC BY-SA 4.0

    Постоянное представительство России в Женеве опубликовало
    видео, на котором пропавший в Харькове журналист Гонсало Лира Лопес сообщил,
    что с ним все в порядке.

    Представитель СМИ исчез 15 апреля, но 22 числа вышел на
    связь. По словам Лопеса, в данный момент у него нет доступа к своему телефону и
    компьютеру. Журналист добавил, что находился у сотрудников Службы безопасности
    Украины. Причин своего задержания он не раскрыл. Кроме того, власти Харькова
    запретили Лопесу покидать город.

    Гражданин США проживал в Харькове и ежедневно вел репортажи.
    Открыто выступая против действий Киева, Лира критиковал политиков западных
    государств и разоблачал фейки о России. Более 45 тыс. подписчиков читают Лопеса
    в Telegram.

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