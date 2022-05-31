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Пропавшего пенсионера нашли мертвым в Черновском районе Читы

Пропавшего пенсионера нашли мертвым в Черновском районе Читы
pixabay.com

Тело пожилого мужчины нашли в Черновском районе Читы. Им оказался 73-летний местный пенсионер, который исчез накануне. Об этом рассказали в пресс-службе управления МВД по Забайкальскому краю.

По данным правоохранителей, в ночь на 30 мая мужчина ушел из дома на улице Энергетиков на прогулку и пропал. В объявлении об исчезновении пенсионера сообщалось, что читинец плохо ориентируется в большом пространстве и зависим от инсулина.

По факту гибели пожилого мужчины организована проверка. Его тело доставлено в морг для проведения экспертизы, которая поможет выяснить причины смерти пенсионера. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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RusNewsToday24
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