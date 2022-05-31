Пропавшего пенсионера нашли мертвым в Черновском районе Читы

По данным правоохранителей, в ночь на 30 мая мужчина ушел из дома на улице Энергетиков на прогулку и пропал. В объявлении об исчезновении пенсионера сообщалось, что читинец плохо ориентируется в большом пространстве и зависим от инсулина.