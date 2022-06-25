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Промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль ЛНР и союзных сил РФ — Марочко

Промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль ЛНР и союзных сил РФ — Марочко
prt scr youtube.com/Иван Кужелев

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что промзона предприятия «Азот» в Северодонецке перешла под полный контроль ЛНР и союзных сил РФ, сообщает РИА Новости.

В подвалах «Азота» украинские военные держали в плену мирных жителей и сотрудников завода.  Народная милиция ЛНР провела эвакуацию граждан с территории предприятия. Среди эвакуированных есть много пожилых людей. По несколько месяцев они не выходили на улицу, скрываясь от украинских националистов в подземельях.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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